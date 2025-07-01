В Минэнерго прокомментировали взрыв на танкере у берегов Ливии
Танкер перевозил один миллион баррелей нефти.
Сегодня, 11:44
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Сегодня, 11:44Сегодня, 11:44
101Фото: vesselfinder
Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о том, что на утонувшем танкере у берегов Ливии якобы перевозили казахстанскую нефть, передает BAQ.KZ.
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