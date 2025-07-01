  • 1 Июля, 13:29
  • BAIGENEWS

В Минэнерго прокомментировали взрыв на танкере у берегов Ливии

Танкер перевозил один миллион баррелей нефти.

Сегодня, 11:44
АВТОР
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vesselfinder Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: vesselfinder

Министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о том, что на утонувшем танкере у берегов Ливии якобы перевозили казахстанскую нефть, передает BAQ.KZ.

"Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности", - уточнили в ведомстве.
Напомним, нефтяной танкер загадочно взорвался вблизи Ливии.

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