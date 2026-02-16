На брифинге в СЦК вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов рассказал о планах модернизации Экибастузской ГРЭС-3 в рамках концепции «чистого угля», передает BAQ.KZ.

По его словам, приоритет отдается высокоэффективным технологиям сжигания угля с глубокой сероочисткой и газоочисткой, а не дорогостоящим системам улавливания и хранения углекислого газа.