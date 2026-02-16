В Минэнерго рассказали, какие технологии выберут для Экибастузской ГРЭС-3
На брифинге в СЦК вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов рассказал о планах модернизации Экибастузской ГРЭС-3 в рамках концепции «чистого угля», передает BAQ.KZ.
По его словам, приоритет отдается высокоэффективным технологиям сжигания угля с глубокой сероочисткой и газоочисткой, а не дорогостоящим системам улавливания и хранения углекислого газа.
– В первую очередь это будут технологии с минимальными выбросами. Улавливание СО2 изучаем, но пока это экспериментальные решения, крайне затратные. Современные угольные установки при правильной конфигурации могут по выбросам даже превосходить газовые станции. Эти станции будут полностью соответствовать требованиям нашего Экологического кодекса и европейским стандартам по наилучшим доступным технологиям, — пояснил вице-министр.
