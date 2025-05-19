На реализацию трёх нацпроектов "Комфортная школа", "Модернизация сельского здравоохранения" и "Доступный интернет" из различных источников финансирования было выделено 751 миллиардов тенге. Об этом в своём отчёте об исполнении республиканского бюджета за 2024 год сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, на реализацию национального проекта "Комфортная школа" за счёт средств Национального фонда регионам выделено 647 миллиардов тенге. Нацпроектом предусматривается достижение четырёх стратегических показателей, из которых запланирован показатель по вводу свыше 460 тысяч новых ученических мест.

В 2024 году введено 254 тысяч ученических мест, завершено строительство 105 школ. В 2025 году запланировано ввести в эксплуатацию 112 школ.

На реализацию национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" выделено 91,3 миллиардов тенге при плане 93,3 миллиардов тенге.

За 2023-2024 годы завершено строительство 460 объектов.

До конца 2025 года будет завершено строительство 195-ти объектов здравоохранения и модернизировано 32 многопрофильных центральных районных больниц.

Наблюдается положительная динамика по снижению дефицита медицинских кадров. По сравнению с 2023 годом дефицит по врачам снизился на 17%.