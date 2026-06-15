Сегодня цифровизация охватывает все направления деятельности ведомства от налогового и таможенного администрирования до бюджетного планирования, мониторинга государственных расходов, управления государственным имуществом и государственного аудита. Одним из ключевых результатов стало формирование новой цифровой архитектуры Комитета государственных доходов. По итогам независимого IT-аудита количество информационных систем сокращено с 14 до 5 ключевых платформ. Это позволило перейти на современную микросервисную архитектуру, обеспечить обработку больших данных и создать основу для внедрения искусственного интеллекта.

В рамках развития налогового администрирования внедрена Интегрированная система налогового администрирования (ИСНА), объединившая семь ранее разрозненных систем. Благодаря этому время проведения онлайн-платежей сокращено с 15 минут до одной минуты, а обработка документов – с одного часа до одной минуты.

Важнейшим элементом цифровой экосистемы стала платформа Smart Data Finance, которая аккумулирует данные из 78 государственных и внешних источников. На основе Big Dataвнедряются инструменты прогнозирования доходов бюджета, совершенствуется система управления рисками и развивается аналитика для принятия управленческих решений.

Для повышения прозрачности ценообразования и эффективности бюджетного планирования Министерством реализуются Национальный каталог товаров и База данных цен. Национальный каталог уже содержит более 26,5 миллиона товарных позиций, а использование данных системы маркет-анализа позволяет прогнозировать потенциальную экономию бюджетных средств до 200 млрд тенге ежегодно.



Продолжается цифровизация таможенного администрирования. Информационная система Keden объединяет ранее действовавшие системы АСТАНА-1, Единое окно и ТАИС, обеспечивая автоматизацию процедур и сокращение сроков прохождения таможенных операций.

В расходной части государственных финансов реализован маркетплейс государственного имущества Tapsyru, обеспечивающий электронную передачу имущества между государственными организациями. С момента запуска через систему передано свыше 34 тысяч объектов на сумму более 232 млрд тенге.

Для бизнеса развивается Единый личный кабинет предпринимателя, который объединяет сервисы Министерства финансов по принципу «одного окна». В перспективе функционал платформы будет дополнен решениями на основе искусственного интеллекта для автоматического заполнения отчетности, анализа рисков и предоставления персонализированных рекомендаций.



В целях повышения прозрачности и контроля за использованием бюджетных средств, обеспечения их целевого расходования внедряется цифровой тенге. На сегодняшний день в оборот выпущено порядка 339 млрд цифровых тенге, реализовано более 20 пилотных проектов в сфере государственных закупок, инфраструктурных проектов, субсидирования и налогового администрирования.

Также Министерством финансов ведется создание платформы SMART AUDIT QAZAQSTAN – единой цифровой экосистемы государственного аудита, которая позволит перейти от выявления нарушений к их предупреждению на основе BigData и технологий искусственного интеллекта.

Комплексная цифровая трансформация формирует единую экосистему государственных финансов, обеспечивая прозрачность бюджетных процессов, повышение эффективности использования государственных средств и создание новых возможностей для граждан и бизнеса.