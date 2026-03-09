В министерстве обороны выявили первую красавицу
Подведены итоги фотоконкурса «Әскер аруы - 2026».
Сегодня 2026, 07:20
117Фото: Сгенерировано ИИ
В конкурсе, приуроченном к Международному женскому дню, приняли участие 41 военнослужащая, представляющая виды Вооруженных сил, рода войск, региональные командования, структурные подразделения Министерства обороны, передает BAQ.KZ.
Голосование проходило на официальной странице оборонного ведомства в социальной сети Instagram. По его итогам Гран-при удостоилась военнослужащая Департамента по делам обороны Восточно-Казахстанской области старший лейтенант Әдемі Сейтқанова, набравшая 3950 отметок «нравится».
Первое место было присуждено ефрейтору Нұрай Бегалиевой (3662 голоса) из Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны.
Второе – заняла капитан Жанар Ахметжанова (3811 голосов) из Главного управления военной полиции Вооруженных сил, третье – сержант Аяжан Амиржанова (2489 отметок) из войсковой части 61993.
