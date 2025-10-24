Министерство национальной экономики РК заявило, что временная приостановка роста коммунальных тарифов до конца первого квартала 2026 года не приведёт к сбоям в работе поставщиков и не повлияет на качество предоставляемых услуг. Об этом сообщили в ведомстве на официальный запрос корреспондента BAQ.KZ.

По данным ведомства, по итогам анализа, проведённого Комитетом по регулированию естественных монополий, мера не оказывает негативного влияния на надёжность и стабильность системы ЖКХ. Все запланированные ремонтные и эксплуатационные работы на 2025 год включены в тарифные сметы и реализуются в штатном режиме.

"Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг и поддержание их качества остаются приоритетными задачами субъектов естественных монополий", - подчеркнули в министерстве.

Чтобы минимизировать финансовые риски для поставщиков, реализуется ряд компенсирующих мер. В их числе – пересмотр операционных расходов с целью экономии, перенос части мероприятий инвестиционных программ без ущерба для инфраструктуры, а также распределение затрат по периодам регулирования, что позволит сохранить объёмы необходимых работ без увеличения тарифной нагрузки.

"Принятая стратегия способствует сохранению финансовой устойчивости предприятий, реализации долгосрочных программ модернизации и при этом снижает нагрузку на потребителей в условиях сохраняющихся экономических вызовов", - говорится в официальном ответе Миннацэкономики.

Кроме того, в рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" предусмотрено долгосрочное финансирование, направленное на обеспечение стабильности отрасли. Оно позволяет минимизировать влияние инвестиционных расходов на потенциальный рост тарифов в будущем. Контроль за выполнением инвестпрограмм ведёт уполномоченный орган, проверяя целевое использование средств и соблюдение сроков.

"Временная заморозка тарифов рассматривается не как риск, а как инструмент совершенствования тарифной политики – для большей прозрачности, предсказуемости и баланса интересов между потребителями и поставщиками", - пояснили в министерстве.

По словам ведомства, мера направлена на снижение инфляционного давления и сохранение платежеспособности населения при сохранении устойчивости коммунального комплекса.