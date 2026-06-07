  • Главная
  • Новости
  • В Министерстве объяснили причины перебоев в работе интернет-ресурсов в Казахстане

В Министерстве объяснили причины перебоев в работе интернет-ресурсов в Казахстане

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на поврежденном участке.

Сегодня 2026, 16:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 16:35
Сегодня 2026, 16:35
101
Фото: Pixabay.com

Временные сбои в работе отдельных интернет-ресурсов в Казахстане были связаны с повреждением магистральной волоконно-оптической линии связи во время строительных работ.

Как сообщили в профильном ведомстве со ссылкой на данные АО Казахтелеком, строительная техника повредила кабель, который обеспечивает один из ключевых маршрутов международного интернет-трафика.

После возникновения аварии специалисты оперативно перенаправили трафик на резервные каналы связи. Это позволило сохранить работоспособность сети и избежать масштабного отключения интернет-сервисов.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы на поврежденном участке. По информации ведомства, причиной перебоев стал технический инцидент, возникший в результате повреждения линии связи во время проведения земляных работ.

В министерстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, а специалисты принимают необходимые меры для полного восстановления штатной работы инфраструктуры.

Самое читаемое

Наверх