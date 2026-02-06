Новый механизм выдачи прокатных удостоверений направлен на защиту фильмов от пиратства и снижение потерь кинотеатров и онлайн-платформ. Об этом вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов сообщил в кулуарах Сената, комментируя незаконное распространение кино через сайты и закрытые Telegram-каналы, передает BAQ.KZ.

По его словам, предлагаемые в рамках закона изменения предусматривают проведение предпрокатной экспертизы в закрытом формате, что позволяет исключить утечки контента до выхода фильмов в прокат.

– Тот механизм, который мы сейчас предлагаем по прокатному удостоверению, наоборот направлен на то, чтобы сохранить фильмы и оградить их от пиратства. На этапе предпрокатной экспертизы вводятся механизмы, когда фильмы просматриваются в закрытом пространстве, в определённых местах, и на этом этапе вопросы пиратства мы отсекаем напрочь, — сказал Евгений Кочетов.

Он отметил, что проблема пиратства, возникающая уже после выхода фильмов в кинотеатры, обсуждается совместно с ключевыми участниками рынка.

– Недавно в Алматы я встречался с крупными игроками рынка. Они также озадачены этой проблемой, поскольку от неё страдают и онлайн-кинотеатры, и сами кинотеатры. Действующее законодательство в целом уже содержит необходимые ограничения, однако в ближайшее время акцент будет сделан на практические механизмы взаимодействия с прокатчиками и платформами. С точки зрения закона все заслоны поставлены, но всегда находятся способы их обойти. Поэтому мы будем вместе с онлайн-кинотеатрами и прокатчиками вырабатывать решения, чтобы кинотеатры не теряли кассу, — заявил вице-министр.

Говоря о распространении пиратского контента через Telegram, вице-министр подчеркнул, что работа с мессенджером осложнена его внутренними процедурами.

– У нас есть представитель Telegram в Казахстане, мы направляем уведомления о противоправном контенте, но по кино процесс блокировки не всегда бывает оперативным и не всегда такие каналы блокируются, — пояснил вице-министр.

При этом он добавил, что работа по ограничению доступа к пиратским сайтам в Казахстане продолжается совместно с Министерством юстиции, несмотря на появление зеркал и новых доменов.