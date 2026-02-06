В Минкультуры опровергли миф о "невидимых" фильмах за госсредства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прошлый год стал переломным для казахстанского кинематографа и опроверг распространённое мнение о том, что фильмы, снятые за государственные средства, не доходят до зрителя. Об этом заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов в кулуарах Сената, отвечая на вопросы журналистов, передает BAQ.KZ.
По его словам, утверждения о том, что до широкой аудитории доходит лишь 10-15 процентов картин, профинансированных государством, сегодня не соответствуют действительности.
– Точную цифру за прошлый год я сейчас не назову, но хочу сразу сказать, что это не так. Нет такого, что из 50–60 фильмов, которые сняли за государственные деньги, доходит только 10-15 процентов. Возможно, раньше подобные вещи происходили, сейчас этого нет, — отметил Евгений Кочетов.
Вице-министр подчеркнул, что итоги прошлого года свидетельствуют о росте интереса зрителей к отечественному кино. Впервые в истории кассовые сборы казахстанских фильмов превысили показатели зарубежных картин.
– Прошлый год можно назвать годом расцвета казахского кинематографа. Мы впервые увидели, что сборы от казахстанских фильмов обошли сборы от фильмов зарубежных – люди начали выбирать казахстанское кино, — сказал он.
Он также привёл примеры коммерчески успешных проектов, созданных при государственной поддержке.
– В том числе речь идёт о кино, которое снимается за счёт государственного финансирования. Например, фильм "Qaitadan", который собрал более 1,5 миллиарда тенге. Есть и другие фильмы, которые показывают хорошие результаты в кинотеатрах, — добавил вице-министр.
При этом, по его словам, задачи государства в сфере кинематографии не ограничиваются только прокатными проектами. Поддержка молодых режиссёров и фестивального кино остаётся важной частью культурной политики.
– Государство обязано поддерживать не только кино, которое показывается в кинотеатрах. Мы должны поддерживать и молодых режиссёров, и фестивальное кино. Это необходимо для стимулирования рынка, — подчеркнул вице-министр.
Самое читаемое
- Какие трассы в Казахстане закрыли до утра 6 февраля
- Гражданин Афганистана обманул госпрограмму, выдав себя за казаха
- Золото перестало быть "тихой гаванью": что происходит с рынком сегодня
- 71-летняя женщина получила травму в горах Алматы
- Зимняя Олимпиада в Италии: сколько Казахстан потратил и на что рассчитывает