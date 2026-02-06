Прошлый год стал переломным для казахстанского кинематографа и опроверг распространённое мнение о том, что фильмы, снятые за государственные средства, не доходят до зрителя. Об этом заявил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов в кулуарах Сената, отвечая на вопросы журналистов, передает BAQ.KZ.

По его словам, утверждения о том, что до широкой аудитории доходит лишь 10-15 процентов картин, профинансированных государством, сегодня не соответствуют действительности.

– Точную цифру за прошлый год я сейчас не назову, но хочу сразу сказать, что это не так. Нет такого, что из 50–60 фильмов, которые сняли за государственные деньги, доходит только 10-15 процентов. Возможно, раньше подобные вещи происходили, сейчас этого нет, — отметил Евгений Кочетов.

Вице-министр подчеркнул, что итоги прошлого года свидетельствуют о росте интереса зрителей к отечественному кино. Впервые в истории кассовые сборы казахстанских фильмов превысили показатели зарубежных картин.

– Прошлый год можно назвать годом расцвета казахского кинематографа. Мы впервые увидели, что сборы от казахстанских фильмов обошли сборы от фильмов зарубежных – люди начали выбирать казахстанское кино, — сказал он.

Он также привёл примеры коммерчески успешных проектов, созданных при государственной поддержке.

– В том числе речь идёт о кино, которое снимается за счёт государственного финансирования. Например, фильм "Qaitadan", который собрал более 1,5 миллиарда тенге. Есть и другие фильмы, которые показывают хорошие результаты в кинотеатрах, — добавил вице-министр.

При этом, по его словам, задачи государства в сфере кинематографии не ограничиваются только прокатными проектами. Поддержка молодых режиссёров и фестивального кино остаётся важной частью культурной политики.