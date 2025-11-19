На заседании Правительства сообщили, что вопрос повышения минимальной заработной платы будет вынесен на рассмотрение в 2027–2028 годах. Также ожидается рост реальных доходов населения не ниже 2–3% в год в период 2026–2028 годов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что государство продолжит реализацию программ содействия занятости, особенно в регионах с низкой экономической активностью. По его словам, ключевой задачей ближайших лет станет повышение адресности социальной поддержки и расширение применения цифровых инструментов.

"Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется дальнейшее внедрение цифровых технологий", – рассказал он.

Одним из важных пунктов доклада стал вопрос минимальной заработной платы, который станет предметом отдельного обсуждения.

"В 2027–2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы", – уточнил Жумангарин.

Кроме того, согласно прогнозу социально-экономического развития, реальные доходы населения в 2026–2028 годах будут расти в среднем на 2–3% ежегодно. Министр подчеркнул, что комплексные меры направлены на повышение благосостояния и снижение социального неравенства в стране.