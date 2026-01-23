В Министерстве науки и высшего образования прокомментировали информацию о том, что на разработку компьютерной игры Steppe Rider было затрачено около 600 тысяч долларов, сообщает BAQ.kz.

Ранее в сети появились критические отзывы, в которых отмечалось, что проект позиционировался как пошаговая RPG для изучения казахского языка на уровне A1–A2, однако в итоге пользователям был представлен раннер с упрощенной игровой механикой.

Председатель комитета языковой политики министерства Ербол Тлешов сообщил, что Steppe Rider является первым национальным проектом подобного формата и включает три платформы, каждая из которых, по оценкам рынка, стоит от 100 тыс. до 300 тыс. долларов.

Он отметил, что в адрес разработчиков действительно поступали замечания, однако в настоящее время большинство пользовательских отзывов носят положительный характер.

По словам Тлешова, на создание игры было отведено семь месяцев. В 2026 году предусмотрена бесплатная гарантийная поддержка проекта, включая добавление масштабной карты, новых игровых механик, соревновательного режима, развитие игровых миров, костюмизацию персонажей, улучшение графики и обеспечение стабильной работы. Игра будет регулярно обновляться.