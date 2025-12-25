Вице-министр науки и высшего образования в кулуарах Сената прокомментировала нападение студента на преподавателя в Алматы, передает BAQ.KZ.

23 декабря 2025 года сообщалось, что 18-летний второкурсник пронес нож в здание ALT University.

"Как бы то ни было, это учебное заведение, и в первую очередь его задача – обеспечение учебного процесса и качества образования. В данном случае это уже личная ситуация так сложилась между студентом и преподавателем. Там сразу правильно среагировали окружающие, которые находились рядом на тот момент. Преподаватель сегодня уже снова приступил к работе и находится на рабочем месте", – сказала вице-министр.

Со слов вице-министра, инцидент будет рассмотрен в порядке, предусмотренном законодательством: сначала проведут проверку и расследование, и только после этого примут соответствующие меры.

Она подчеркнула, что подобные ситуации нельзя допускать, поскольку в каждом вузе действуют типовые правила работы и внутреннего распорядка, и эти требования должны строго соблюдаться. При этом, по ее словам, студент не будет отчислен сразу — решение возможно лишь по итогам расследования.

Также вице-министр отметила, что университет отдельно изучит этот случай, в том числе с точки зрения эффективности действующих мер безопасности. Она напомнила, что в вузах работает совет по этике, который рассматривает подобные вопросы, и добавила, что говорить о "плохой безопасности" в целом некорректно, поскольку ситуация связана с действиями конкретного студента.