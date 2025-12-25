В Миннауки прокомментировали нападение на преподавателя в Алматы
Вице-министр науки и высшего образования в кулуарах Сената прокомментировала нападение студента на преподавателя в Алматы, передает BAQ.KZ.
23 декабря 2025 года сообщалось, что 18-летний второкурсник пронес нож в здание ALT University.
"Как бы то ни было, это учебное заведение, и в первую очередь его задача – обеспечение учебного процесса и качества образования. В данном случае это уже личная ситуация так сложилась между студентом и преподавателем.
Там сразу правильно среагировали окружающие, которые находились рядом на тот момент. Преподаватель сегодня уже снова приступил к работе и находится на рабочем месте", – сказала вице-министр.
Со слов вице-министра, инцидент будет рассмотрен в порядке, предусмотренном законодательством: сначала проведут проверку и расследование, и только после этого примут соответствующие меры.
Она подчеркнула, что подобные ситуации нельзя допускать, поскольку в каждом вузе действуют типовые правила работы и внутреннего распорядка, и эти требования должны строго соблюдаться. При этом, по ее словам, студент не будет отчислен сразу — решение возможно лишь по итогам расследования.
Также вице-министр отметила, что университет отдельно изучит этот случай, в том числе с точки зрения эффективности действующих мер безопасности. Она напомнила, что в вузах работает совет по этике, который рассматривает подобные вопросы, и добавила, что говорить о "плохой безопасности" в целом некорректно, поскольку ситуация связана с действиями конкретного студента.
"Беседа уже была проведена со всеми нашими учебными заведениями. Тем более что мы на еженедельной основе встречаемся с проректорами по воспитательной работе, курирующими данное направление. Этот вопрос также был рассмотрен на очередной повестке дня. На самом деле для обеспечения безопасности техническое оснащение, конечно, есть везде. Но другое дело, кто как ведет себя", – заключила вице-министр.
