Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Талгат Ешенкулов ответил на вопрос о положении казахстанских студентов, находящихся на территории Ирана, на фоне продолжающихся в стране протестов, передает BAQ.KZ.

По словам вице-министра, в настоящее время в Иране не обучаются казахстанские студенты в рамках программ академической мобильности.

Вместе с тем, в Министерстве науки и высшего образования уточнили, что ведомство не ведет отдельный учет казахстанских граждан, которые получают образование в иранских высших учебных заведениях на индивидуальной основе.