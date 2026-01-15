В Миннауки прокомментировали ситуацию с казахстанскими студентами в Иране
17:47
73Фото: Getty Images/iStockphoto
Вице-министр науки и высшего образования Казахстана Талгат Ешенкулов ответил на вопрос о положении казахстанских студентов, находящихся на территории Ирана, на фоне продолжающихся в стране протестов, передает BAQ.KZ.
По словам вице-министра, в настоящее время в Иране не обучаются казахстанские студенты в рамках программ академической мобильности.
Вместе с тем, в Министерстве науки и высшего образования уточнили, что ведомство не ведет отдельный учет казахстанских граждан, которые получают образование в иранских высших учебных заведениях на индивидуальной основе.
