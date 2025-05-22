Казахстанские ВУЗы оказались на пороге цифровой трансформации: искусственный интеллект стремительно внедряется в учебный процесс. Однако на фоне технологического прогресса обостряются и новые вызовы – от кризиса академической честности до деградации ключевых навыков. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, как студенты используют ИИ, почему преподаватели бьют тревогу, и какую стратегию выбрало государство.

Бум ИИ среди студентов: от интереса к зависимости

По словам старшего преподавателя кафедры телерадио и связи с общественностью ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Айгерим Мурат, студенты не просто экспериментируют с ИИ – они массово переносят на него рутинную и даже аналитическую работу. Она отметила, что отличить сгенерированный текст можно по структуре, пунктуации и стилистике.

"Да, действительно, студенты используют ИИ очень часто. Я бы сказала, практически 99,9% студентов так или иначе прибегают к его помощи. Особенно это заметно, когда ты понимаешь, что человек, не обладая глубокими знаниями, неожиданно выдает идеально структурированный, стилистически выверенный текст. Опытный преподаватель легко отличит необработанный текст, сгенерированный нейросетью, от написанного вручную. Это видно по стилю, пунктуации, формату списков и даже по абзацам", - рассказала Айгерим Мурат.

Однако преподаватель не отрицает саму ценность современной технологии. Она подчеркнула, что ИИ – это инструмент, который требует разумного подхода.

"Я не запрещаю студентам использовать ИИ, но всегда подчеркиваю, что важно понимать, где и когда это уместно. Например, при написании эссе я прошу писать работы от руки. В этом году даже настаивала на том, чтобы сдавали рукописные версии. Однако есть задания, где я разрешаю использовать ИИ – при создании презентаций, контент-планов, сценариев для Reels – в рамках дисциплин, связанных с коммуникациями и PR. Я сама обучаю студентов, как корректно применять ИИ, и объясняю, что это часть современных профессиональных навыков", - пояснила преподаватель.

ИИ меняет не только форму образования, но и его философию. Если раньше акцент был на запоминании и изложении знаний, то сегодня ключевым становится умение работать с источниками, проверять информацию, думать самостоятельно.

"Обучение будет эффективным и современным только тогда, когда преподаватели сами владеют этими инструментами и умеют учить студентов использовать ИИ с умом. Главное – чёткие критерии и прозрачные ожидания. Тогда студенты будут понимать: важно не просто сдать, а понять и усвоить", - добавила Айгерим Мурат.

"ИИ – это не враг, а вызов": эксперт о том, как технологии меняют образование

ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini – эти инструменты становятся для студентов таким же привычным помощником, как учебник или калькулятор. Задания выполняются быстрее, тексты – стройнее, идеи – чётче. Но за кажущейся продуктивностью скрываются глубокие риски, предупреждает независимый эксперт в области искусственного интеллекта Мейржан Ауелхан.

"Первый из них – ослабление академической честности. По данным британского исследования 2025 года, 92% студентов использовали ИИ в обучении, а 88% – при выполнении заданий, подлежащих оценке. Это не просто цифры, а сигнал: доверие между преподавателем и студентом начинает рушиться. Формируется новая культура списывания, где нейросеть становится анонимным соавтором. И пока одни создают тексты, другие пытаются их разоблачить. Это цифровая игра в "кошки-мышки", в которую втянуты обе стороны", - пояснил эксперт.

По словам Ауелхана, если студент привыкает копировать готовое решение, он теряет возможность развивать ключевые навыки: критическое мышление, аналитический подход, способность оценивать источники.

"Мы рискуем выпустить поколение специалистов с эффектной оболочкой, но слабыми внутренними знаниями", - подчеркнул Ауелхан.

Также эксперт добавил, что согласно исследованиям, чаще всего ИИ используют те, кто имеет доступ к платным сервисам, современным устройствам и высокому уровню цифровой грамотности. Это означает, что учащиеся из менее обеспеченных семей могут оказаться в заведомо невыгодных условиях.

"Уже сейчас видна тенденция: одни студенты "летят" вперёд с помощью технологий, другие отстают из-за технических ограничений. "Это проблема системного характера", - рассказал Ауелхан.

Существует и внутреннее давление: "я не справлюсь без ИИ", "это не моя работа". Постепенно студент теряет уверенность в себе и перестаёт доверять собственным знаниям.

При этом одной из серьёзных угроз эксперт называет фальсификацию выпускных работ. Сегодня сгенерировать дипломную или курсовую с помощью ИИ – задача нескольких часов.

"Если преподаватели ориентируются только на внешний результат, а не на процесс, вузы рискуют выпускать студентов с "мертвыми знаниями". В итоге формируется поколение: "у меня есть диплом, но я не умею работать". Это может привести к кризису доверия – и со стороны работодателей, и со стороны общества", – подчеркнул Мейржан Ауелхан.

При правильном подходе ИИ может быть не врагом, а эффективным помощником. Он помогает объяснить сложную тему простыми словами, структурировать информацию, исправить ошибки.

"Главное – не использовать его как "машину для копипаста". Если студент учится задавать вопросы, анализировать, сомневаться, уточнять – он использует ИИ как интеллектуального собеседника, а не как готовую замену мышлению. Необходимо внедрять новую культуру образования. Так как запрет очерчивает границы, этика формирует доверие, а интеграция даёт развитие. Все три элемента должны работать вместе", - пояснил Мейржан Ауелхан.

В свою очередь эксперт предлагает внедрить курсы AI-грамотности, пересмотреть систему оценивания, научить студентов анализировать, а не просто копировать. Также вести правила, где допустимо использование ИИ, а где нет.

Стратегия государства: не запрет, а регулирование

В Министерстве науки и высшего образования РК отвечая на запрос нашей редакции, отметили, что искусственный интеллект рассматривается как неотъемлемая часть цифровой трансформации образования.

"В 2024 году утвержден Межвузовский стандарт по применению ИИ в высшем и послевузовском образовании. Он включает методологию, этику и академическую честность. Вузы получат детальные рекомендации по применению ИИ в учебных и научных работах", – сообщили в ведомстве.

В стране уже реализуется более 20 образовательных программ по ИИ: от "Инженерии ИИ и блокчейн" до "ИИ в медицине" и "Смарт-технологий". Разрабатывается и национальная акселерационная платформа AI-Sana – для развития у студентов ИИ-компетенций и предпринимательского мышления.

При этом одной из острых тем остаётся вопрос: что делать с ИИ в дипломных, курсовых и контрольных работах? В этом вопросе подход Миннауки – не запрет, а контроль и прозрачные правила. Использование ИИ в исследовательской деятельности допускается, но только с согласия научного руководителя и при условии, что студент сможет обосновать вклад технологии в свою работу.

"ИИ в некоторых вузах применяется, как современные информационные технологии, которые играют важную роль в различных областях науки и техники. Однако, использование ИИ должно быть согласовано с научным руководителем и соответствовать всем требованиям установленными вузами для написания дипломной работы. При этом студенты могут демонстрировать как использование ИИ влияло на их исследования и результаты", - рассказали в Комитете высшего и послевузовского образования.

Для контроля создаются Комиссии по академическому качеству. Вузы внедряют системы антиплагиата (Antiplagiat, Turnitin, StrikePlagiarism и другие), последняя из которых уже содержит модуль выявления ИИ-контента.

"При этом, ИИ, ровно, как и ChatGPT, может использоваться в качестве вспомогательного инструмента для улучшения качества дипломных работ. К примеру, ИИ может помочь с обработкой больших объемов данных, проведением анализа, ИИ может выпонять рутинные задания, что позволяет студентам сосредоточиться на более важных аспектах исследования и так далее", - поделились в Комитете высшего и послевузовского образования.

В ведомстве добавили, что контроль использования ChatGPT и других инструментов ИИ в образовательном процессе осуществляется через внедрение систем проверки на оригинальность и образовательных программ, посвященных академической честности.

"Преподаватели и студенты будут регулярно информироваться о правилах и границах допустимого использования подобных технологий. Дополнительно планируется проведение мониторинга использования ИИ-инструментов для выявления злоупотреблений и формирования на их основе рекомендаций. Эти меры позволят сохранить баланс между эффективным использованием технологий и соблюдением академической этики", - пояснили в ведомстве.

Таким образом, государство внедряет механизмы регулирования и обучения, преподаватели – ищут баланс между традициями и технологиями, а студенты – выбирают, кем им быть: пользователями инструментов или профессионалами, умеющими задавать вопросы и искать собственные ответы. Главный вызов сегодня – не запрет, а воспитание новой академической культуры, в которой ИИ будет не угрозой, а возможностью.

Ранее Мажилис Парламента одобрил в первом чтении законопроект об искусственном интеллекте — спикер палаты Ерлан Кошанов назвал его "крайне важным и своевременным".

Во время обсуждения депутат Анас Баккожаев затронул риски ИИ, отметив, что технология меняет роль учителей и родителей: задания составляются и выполняются с помощью нейросетей, а взрослые практически выпадают из процесса.

В свою очередь, Асхат Аймагамбетов направил депутатский запрос Премьер-Министру с предложением внедрить ИИ в школьное образование.