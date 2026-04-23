В Минобороны прокомментировали информацию о принудительном призыве

Фото: Baq.kz

Заместитель министра обороны Казахстана Асқар Мустабеков на брифинге в Сенате прокомментировал информацию о том, что молодых людей якобы принудительно забирают в армию, передает BAQ.KZ.

Журналисты напомнили, что ранее в Минобороны заявляли о том, что молодых людей не забирают в армию прямо с улицы. Однако в сети появилась информация, что люди в форме увели парней из кафе. В связи с этим они попросили ведомство дать разъяснение.

 «Речь идет о конкретном случае в Астане. Этот человек неоднократно получал SMS-уведомления, однако не явился. В связи с этим уполномоченные органы были вынуждены разыскать его и принять меры, вплоть до привлечения к ответственности», - ответил заместитель министра обороны.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, молодых людей принудительно забирают в армию прямо с улицы. На кадрах видно, как одного парня сопровождают сотрудники полиции и двое мужчин в гражданской одежде.

Ранее в ведомстве дали разъяснение о том, что нужно знать призывникам в Казахстане. 

