В Минобороны рассказали, какие мероприятия пройдут 7 и 9 мая в Казахстане

Заместитель министра обороны Казахстана Асқар Мұстабеков на брифинге в Сенате рассказал, в каком формате в этом году в стране пройдут мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, передает BAQ.KZ.

По его словам, проведение военного парада в 2026 году не запланировано. Вместо этого 7 и 9 мая в регионах страны организуют различные праздничные мероприятия. В их числе — выставки вооружения и военной техники, а также полевые кухни, где гостей будут угощать солдатской кашей.

Как отметил Мұстабеков на брифинге в Сенате, на мероприятия пригласят ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Он также уточнил, что отдельного финансирования со стороны Министерства обороны на эти цели не предусмотрено. Все расходы будут покрываться за счет местных бюджетов.