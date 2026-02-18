В пресс-службе Министерства обороны сообщили о состоянии военнослужащего Есобола Капара, получившего травму челюсти в одной из воинских частей Жамбылской области, передает BAQ.KZ.

Ранее сообщалось, что травма была нанесена в результате применения к нему физической силы.

"Военнослужащий срочной службы рядовой Есбол Капар, получивший травму в результате неуставных взаимоотношений в одной из воинских частей Гвардейского гарнизона, идёт на поправку и проходит курс реабилитации в Военно-клиническом госпитале Министерства обороны в Алматы. Инцидент произошёл между военнослужащими срочной службы, в результате чего один из них получил перелом нижней челюсти. Пострадавший был своевременно госпитализирован, ему оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья находится под постоянным контролем военных врачей", - сообщили в ведомстве.

Подполковник медицинской службы Владислав Мусатов сообщил, что состояние военнослужащего при поступлении было относительно удовлетворительным, сейчас отмечается положительная динамика. В ближайшее время планируется снять фиксирующие шины, после курса реабилитации он пройдет военно-врачебную комиссию. По словам врача, ориентировочно в течение месяца его выпишут и предоставят отпуск по болезни.

В Минобороны напомнили, что 27 января военная полиция возбудила уголовное дело, материалы внесены в ЕРДР. На время следственных мероприятий ряд должностных лиц отстранён, ситуация находится на особом контроле, иная информация в интересах следствия не раскрывается, подчеркнули в ведомстве.