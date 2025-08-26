В Минпроме прокомментировали вопрос масштабных проверок на стройках
В ведомстве объяснили порядок допуска рабочих на строительные объекты.
Вице-министр промышленности и строительства Куандыку Кажкенов сообщил, что допуск на строительные площадки осуществляется только при наличии трудового договора. Все рабочие проходят инструктаж, а техника обязана проверяться по линии МЧС. Плановые проверки монтажа в масштабах страны пока не проводятся, передаёт BAQ.KZ.
"Как вы знаете, допуск всех идут на строительную площадку с учетом трудового договора и соответствуем условиям критерий, которые он выполняет те или иные работы. В данный момент мы говорили уже о течении требований по качеству, будут в рамках строительного кодекса, и там отдельно по безопасности у нас общие требования прописаны для всех. Они, естественно, обязательно проходят инструктаж, проводят соответствующую проверку", — отметил он.
Вице-министр подчеркнул, что особое внимание уделяется технике, используемой на объектах.
"Самое главное, как вы до этого вопрос поднимали, это техника, которая на объекте стоит, соответственно, должна проверку проходить. Это идет уже по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям, там есть свои процедуры и соответствующие правила", — пояснил Кажкенов.
Он также пояснил, что плановые проверки строительного монтажа в масштабах страны в настоящий момент не проводятся.
"Плановых проверок строительного монтажа и выполнения монтажных работ на объектах по Казахстану в настоящее время не планируется", — добавил спикер.
