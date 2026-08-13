В Минпросвещения назначили первого вице-министра
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Новым первым вице-министром просвещения Казахстана стала Шынар Акпарова. До повышения она с ноября прошлого года работала вице-министром в этом же ведомстве, передает BAQ.KZ.
Назначение оформлено постановлением Правительства.
Шынар Акпарова родом из Карагандинской области. В системе образования она прошла путь от школьного учителя русского языка и литературы до руководящих должностей в сфере контроля качества образования.
Несколько лет Акпарова работала в департаменте по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области, а с 2023 по 2025 год возглавляла его.
В 2025 году она перешла в центральный аппарат Министерства просвещения, где стала заместителем председателя профильного комитета. С ноября прошлого года занимала должность вице-министра, теперь назначена первым вице-министром.
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