Информация о том, что все школы Казахстана переходят на шестидневную учебную неделю, не соответствует действительности. Об этом сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ведомстве разъяснили информацию о переходе на шестидневное обучение.

По данным министерства, действующее законодательство предусматривает как пятидневную, так и шестидневную учебную неделю.

Это означает, что формат обучения школы выбирают самостоятельно.

"Продолжительность учебной недели зависит от нескольких факторов - количества учеников, статуса учебного заведения (школа, гимназия или лицей), а также учебной нагрузки. На сегодняшний день никаких официальных решений о переводе всех школ на шестидневное обучение не принималось", - отметили в ведомстве.

Также уточняется, что в отдельных школах переход с пятидневки на шестидневку возможен, но только по внутреннему решению конкретного учебного заведения.