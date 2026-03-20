В Минпросвещения прокомментировали переход школ на шестидневку
Уточняется, что в отдельных школах переход с пятидневки на шестидневку возможен
Сегодня 2026, 15:31
146Фото: shutterstock
Информация о том, что все школы Казахстана переходят на шестидневную учебную неделю, не соответствует действительности. Об этом сообщила вице-министр просвещения Шынар Акпарова, передает корреспондент BAQ.KZ.
В ведомстве разъяснили информацию о переходе на шестидневное обучение.
По данным министерства, действующее законодательство предусматривает как пятидневную, так и шестидневную учебную неделю.
Это означает, что формат обучения школы выбирают самостоятельно.
"Продолжительность учебной недели зависит от нескольких факторов - количества учеников, статуса учебного заведения (школа, гимназия или лицей), а также учебной нагрузки. На сегодняшний день никаких официальных решений о переводе всех школ на шестидневное обучение не принималось", - отметили в ведомстве.
Также уточняется, что в отдельных школах переход с пятидневки на шестидневку возможен, но только по внутреннему решению конкретного учебного заведения.
