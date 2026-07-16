В Минсельхозе Казахстана ответили, как жара и засуха могут повлиять на стоимость мяса

Животноводы уже отмечают негативные последствия продолжительной жары для сельского хозяйства. По их наблюдениям, высокая температура выжигает поля и сенокосы, что может привести к нехватке кормов и вынужденному сокращению поголовья скота.

Животновод из области Абай Куаныш Сулейменов предложил заранее определить наиболее пострадавшие от засухи регионы, наладить поставки кормов между областями, увеличить субсидии и обеспечить страховые выплаты фермерам, потерявшим посевы.

«Объезжая нашу область, видя как в этом году жара выжигает поля и сенокосы, хотелось бы чтобы Акимат области, управление сельского хозяйства, и желательно МСХ, разработали план и решение, по которому необходимо наладить связь между областями, и помочь обеспечить страдающие районы и области кормами для сохранения животноводства, которое будет очень уязвимо. И отсутствие кормов, заставит снижать поголовье скота», – написал Куаныш Сулейменов.

Чтобы выяснить, насколько Казахстан обеспечен кормами, какие меры принимаются для поддержки животноводов и может ли засуха отразиться на ценах на мясо, корреспондент BAQ.KZ направил официальный запрос в Министерство сельского хозяйства.

В ведомстве подтвердили, что погодные условия повлияли на сроки заготовки кормов. Кампания в ряде регионов началась позже, чем обычно.

«В текущем году сроки начала кормозаготовительной кампании сместились по сравнению со среднемноголетними показателями в связи с особенностями агрометеорологических условий. Недостаточные запасы продуктивной влаги в почве после зимнего периода и неравномерное выпадение осадков в весенний период обусловили более позднее отрастание естественных сенокосов и кормовых культур, что привело к более позднему началу заготовки кормов в ряде регионов страны», – сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По оперативным данным акиматов, на сегодняшний день в Казахстане заготовлено более 9,1 млн тонн кормов. Основную часть составляет сено – 8,2 млн тонн. Кроме того, заготовлено 850 тыс. тонн сенажа и более 35 тыс. тонн силоса.

План на зимовку 2026–2027 годов значительно выше. Регионам необходимо подготовить 25,6 млн тонн сена, 2,3 млн тонн сенажа, 2,8 млн тонн силоса, 4,8 млн тонн соломы и 5,7 млн тонн концентрированных кормов.

Таким образом, на данный момент заготовлено около трети необходимого объема сена. При этом кампания продолжается, а сроки заготовки разных видов кормов отличаются.

Площади кормовых культур увеличили

В Минсельхозе отметили, что в этом году посевные площади кормовых культур расширены.

В 2026 году они превысили 3,32 млн гектаров, что на 243 тыс. гектаров больше, чем в 2025 году. Тогда кормовые культуры занимали 3,077 млн гектаров.

Их доля в структуре пашни выросла с 13% до порядка 14%.

В дальнейшем ведомство планирует продолжить увеличение площадей. Комплексным планом развития животноводства на 2026–2030 годы предусмотрено довести их до 4 млн гектаров к 2030 году.

Что делают в регионах

Министерство сельского хозяйства 11 июня и 8 июля провело заседания оперативного штаба. На них обсуждались сроки заготовки кормов и обеспечение животных запасами на предстоящую зимовку.

Региональные штабы должны постоянно отслеживать темпы работ и ситуацию с ценами.

«Оперативные штабы регионов на постоянной основе мониторят процесс заготовки кормов и проводят работы по закреплению дополнительных земельных участков, в том числе неиспользуемых пастбищ крупных хозяйств, за личными подсобными хозяйствами населения для заготовки сена, контролируют реализационные цены на корма с целью недопущения спекуляций и необоснованного роста цен», – говорится в ответе ведомства.

Таким образом, личным подсобным хозяйствам могут предоставить дополнительные земли для сенокоса. Одновременно акиматы должны контролировать стоимость кормов.

Вместе с тем в ответе Минсельхоза не указано, какие конкретно регионы сильнее всего пострадали от засухи и потребуется ли им организованная доставка кормов из других областей.

Продкорпорация продает фуражное зерно

Дополнительным инструментом поддержки остается фуражный фонд Продкорпорации.

В 2026 году компания сформировала запас в объеме 201,3 тыс. тонн зерна. Из него птицеводческим и животноводческим предприятиям уже реализовано 21,7 тыс. тонн.

Продажа продолжится до 1 сентября. Фуражное зерно реализуется по фиксированной цене, которая определяется с учетом рыночной стоимости и понижающего коэффициента не более 10%.

В текущем году цена составляет 95 тыс. тенге за тонну.

В Казахстане также работают 76 комбикормовых заводов. В это число входят крупные предприятия и внутрихозяйственные цеха при птицефабриках и животноводческих комплексах. Их общая мощность составляет около 4 млн тонн комбикормов в год.

На субсидии для кормов предусмотрено 1,1 млрд тенге

Государственная поддержка предусматривает субсидирование расходов на корма для сельскохозяйственных животных.

По итогам 2025 года местные исполнительные органы выплатили по этому направлению 3,6 млрд тенге. В 2026 году предусмотрено 1,1 млрд тенге.

«Субсидирование осуществляется при объявлении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера либо при наступлении аномальных погодных условий, негативно повлиявших на заготовку кормов, что подтверждается справкой РГП “Казгидромет”», – пояснили в Минсельхозе.

Это требование не распространяется на маточное поголовье сельскохозяйственных животных в Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях, а также в области Улытау.

Программа восстановления пастбищ работает только в одной области

В Казахстане действует бюджетная программа 066 «Проведение мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ».

Она предусматривает улучшение пастбищных угодий, подготовку почвы, подсев однолетних и многолетних кормовых трав, внесение удобрений и повышение продуктивности сельскохозяйственных земель.

Однако фактически программа пока реализуется только в одном регионе.

«Реализация программы осуществляется местными исполнительными органами и способствует рациональному использованию земельных ресурсов, повышению обеспеченности животноводства качественными кормами, сохранению экологической устойчивости пастбищ и развитию агропромышленного комплекса страны. Однако на сегодняшний день по данной программе работу ведет только Карагандинская область», – сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Расширение программы на другие регионы предусмотрено Комплексным планом развития животноводства.

Какие новые меры готовит Минсельхоз

Комплексный план развития животноводства на 2026–2030 годы предусматривает несколько инструментов для укрепления кормовой базы.

В частности, планируется запустить кредитный продукт «Жайлау» со ставкой не более 6% годовых. Финансирование будет направлено на развитие отгонного животноводства, пастбищной инфраструктуры и приобретение мобильных вагончиков.

Также предусмотрены увеличение возмещения при покупке семян кормовых культур на 20% и лизинг кормозаготовительной техники под 5% годовых.

В перечень техники входят самоходные и прицепные кормораздатчики, а также мобильные и модульные кормоцеха.

Для строительства и модернизации комбикормовых заводов государство возмещает до 25% затрат. Инвестиционные проекты по строительству заводов и развитию орошения могут кредитоваться под 2,5% сроком до 10 лет.

Еще одна мера – субсидирование до 50% расходов на строительство колодцев и скважин для водопоя животных и обводнения пастбищ.

Кроме того, запущена программа кредитования животноводческих хозяйств на пополнение оборотных средств по ставке 5% годовых.

Поголовье пока продолжает расти

По данным Минсельхоза, на 1 июля 2026 года сокращения численности сельскохозяйственных животных не наблюдается.

Поголовье крупного рогатого скота достигло 9,342 млн голов, что составляет 105,8% к уровню прошлого года.

Численность мелкого рогатого скота составила 24,320 млн голов – также 105,8% к прошлогоднему показателю. Поголовье лошадей достигло 5,047 млн голов, или 104%, а птицы – 48,3 млн голов, или 101,3%.

В Министерстве сельского хозяйства считают, что проводимые меры позволят обеспечить животных кормами на предстоящий стойловый период.

«Предпосылок для массового сокращения поголовья сельскохозяйственных животных не ожидается. Существенного роста цен на мясо и иную продукцию животноводства не прогнозируется», – заявили в Минсельхозе.

Таким образом, ведомство оценивает ситуацию как контролируемую и не ожидает резкого сокращения поголовья или существенного подорожания мяса. При этом кормозаготовительная кампания еще не завершена, а объем заготовленного сена пока составляет около трети от плана.

Итоговая ситуация будет зависеть от дальнейшей погоды, темпов сенокоса, стоимости кормов и способности регионов своевременно обеспечить ими небольшие хозяйства.