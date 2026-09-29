В Минсельхозе не ожидают резкого роста цен на говядину
29 Сентября 2026, 13:00
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29 Сентября 2026, 13:0029 Сентября 2026, 13:00
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Внутренний рынок полностью обеспечен говядиной собственного производства, поэтому оснований для резкого роста цен на нее нет. Об этом сообщила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова, отвечая на вопрос о стоимости мяса на рынках, передает BAQ.KZ.
«По нашим данным, на рынке "Шапагат" мясо стоит около 3 900 тенге, на рынке "Артем" – примерно 4 400-4 500 тенге. При этом мы не видим оснований для резкого роста цен: внутренний рынок полностью обеспечен за счёт собственного производства», – сказала Хатепова на брифинге в Правительстве.
По словам вице-министра, в прошлом году в стране произвели 434 тысяч тонн говядины. За восемь месяцев этого года объёмы производства выросли. Также увеличивается поголовье скота.
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