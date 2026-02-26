В Минсельхозе объяснили, откуда берутся долги по субсидиям перед аграриями
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Механизмы выплаты субсидий и накопившаяся задолженность перед сельхозпроизводителями активно обсуждаются в СМИ и социальных сетях. В этой связи в Минсельхозе разъяснили порядок предоставления господдержки и причины образования долгов, передает BAQ.KZ.
Сообщается, что любой сельхозтоваропроизводитель вправе подать заявку на субсидирование при соблюдении установленных правил. В частности, при получении инвестиционных субсидий аграрии должны вложиться в развитие хозяйства. Например, при строительстве молочно-товарной фермы можно вернуть до 25% от вложенных средств в пределах утвержденных лимитов стоимости проекта.
Политику субсидирования формирует Министерство сельского хозяйства, а сами выплаты относятся к полномочиям местных исполнительных органов — акиматов. Прием и обработка заявок осуществляется через цифровую систему, все процессы автоматизированы и ведутся в порядке очередности.
С 2023 года средства на субсидирование включены в трансферты общего характера и перечисляются из республиканского бюджета в областные. Решения о распределении средств принимаются маслихатами.
Задолженность по субсидиям формируется в случае, если потребность аграриев превышает объем предусмотренных бюджетных средств. Долги прошлых лет ежегодно погашаются за счет бюджета текущего года, а также за счет дополнительно выделяемых средств. С начала текущего года регионы приступили к выплате задолженности по всем направлениям.
Для системного решения проблемы отменено субсидирование процентной ставки по кредитам на весенне-полевые и уборочные работы и оборотные средства. Вместо этого введено прямое субсидирование — аграрии получают кредиты уже по льготной ставке, что исключает накопление новых долгов по этому направлению.
Самое читаемое
- Еще пять сел Актюбинской области присоединились к безалкогольной акции
- Пятиэтажка в Астане может рухнуть и похоронить под собой жильцов
- Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане
- На «Зеленом базаре» пресекли незаконную скупку краденого имущества
- Чиновника в ЗКО подозревают в изнасиловании школьницы: что говорят в МВД