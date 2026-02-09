В социальных сетях распространяются видеоматериалы об изъятии и уничтожении крупного рогатого скота, однако данные кадры не имеют отношения к территории Казахстана. Об этом сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства, передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что на территории страны любые мероприятия по изъятию или вынужденному уничтожению сельскохозяйственных животных проводятся исключительно в рамках действующего законодательства. Такие меры возможны только на основании решения главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора соответствующей территории и при обязательном введении ограничительных мер местными исполнительными органами.

Кроме того, аналогичные мероприятия могут осуществляться исключительно республиканским противоэпизоотическим отрядом.

На сегодняшний день в Казахстане решения о введении ограничений, а также предписания об изъятии и уничтожении сельскохозяйственных животных не принимались.

Власти призвали граждан доверять только официальной информации и воздерживаться от распространения непроверенных сведений, способных вызвать необоснованную обеспокоенность среди населения.