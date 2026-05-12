В Минсельхозе прокомментировали гибель лебедей и тюленей в Мангистау

Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин на брифинге в Правительстве прокомментировал гибель лебедей и тюленей в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

По словам Бердалина, подобные случаи в регионе происходят не впервые и могут быть связаны с природными явлениями.

"Это связано с природными явлениями. Во время землетрясений, например, может происходить выход природного газа. Но мы находим трупы позже, чаще уже на стадии разложения, потому что их выбрасывает волной на берег. Берём соответствующие пробы и проводим исследования. Обычно никаких инфекционных заболеваний не выявляется. По этому случаю также были взяты пробы, сейчас проводятся лабораторные исследования. После получения результатов сможем сказать точно", - сказал Бердалин.

