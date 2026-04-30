Каспийский кризис: экологическая проблема или экономическая угроза для Казахстана?

Каспийское море к концу XXI века может обмелеть на 9-18 метров. Если такой сценарий реализуется, значительная часть морской акватории, принадлежащей Казахстану, может превратиться в пустыню. Эксперты отмечают, что эта проблема выходит за рамки экологии и напрямую угрожает экономике страны, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В 2026 году Правительство выделило 1,1 млрд тенге на исследование и сохранение моря. Эти средства направлены на научное изучение казахстанского сектора Каспия, проведение мониторинга и расширение возможностей специализированного исследовательского института. В прошлом году на эти цели было выделено 305 млн тенге. Однако этих средств недостаточно для полного решения проблемы.

Почему снижается уровень моря?

За последние 20-30 лет уровень Каспийского моря снизился примерно на 1,5-2 метра. По оценкам учёных, эта тенденция может продолжиться в ближайшие десятилетия.

Специалисты связывают снижение уровня моря с несколькими ключевыми факторами: усилением испарения из-за потепления климата, а также уменьшением объёма воды в реках, впадающих в Каспий. В результате в отдельных регионах береговая линия отступила на десятки метров.

Экосистема меняется

Обмеление Каспия в первую очередь влияет на природную среду. Уже сейчас сокращаются нерестовые зоны рыб, изменяется солёность воды.

Особую тревогу вызывает состояние каспийского тюленя. По данным экспертов, если в прошлом веке их численность достигала почти 1 миллиона, то сейчас она лишь немного превышает 100 тысяч.

Согласно исследованиям Комитета рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства, массовая гибель тюленей может быть связана с ослаблением их иммунитета и снижением устойчивости организма.

По словам эколога Сакена Дилдахмета, проблема не ограничивается только снижением объёма воды.

"Каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее в Каспии - находится на грани исчезновения. Его жизненный цикл напрямую зависит от ледового покрова: зимой тюлени размножаются на льду Северного Каспия и обитают на близлежащих островах. Это представляет угрозу не только для тюленей, но и для рыб, птиц и других животных Каспия. Экосистема может полностью измениться", - отметил эксперт.

Кроме того, добыча нефти и промышленные отходы создают дополнительное антропогенное давление на море.

Обсуждается на международном уровне

Проблема Каспия вновь была поднята на региональном экологическом саммите, прошедшем в Астане. Представители прикаспийских стран заявили, что снижение уровня моря стало не только экологической, но и инфраструктурной и экономической угрозой.

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев подчеркнул, что сохранение Каспия - общая задача пяти государств.

"Сегодня изменения уровня моря, деградация экосистем и загрязнение затрагивают интересы всех прикаспийских стран. Эти вопросы требуют согласованных и научно обоснованных решений", - заявил он.

По его словам, в настоящее время разрабатывается региональный план действий на 2026–2036 годы.

Секретариат Тегеранской конвенции также подчёркивает необходимость комплексного управления Каспием.

Стоит отметить, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости запрета военной деятельности в районе Каспийского моря и призвал международное сообщество к совместным действиям по его сохранению.

Каково влияние на экономику?

Снижение уровня моря и ослабление экосистемы ставят под угрозу эффективное использование этого ресурса. По словам регионального директора UNOPS по Европе и Центральной Азии Тима Ларднера, Каспий является стратегическим ресурсом для стран региона.

Текущую ситуацию в Каспийском регионе нельзя рассматривать исключительно как экологическую проблему. Это комплексный вопрос, тесно связанный с экономикой, инфраструктурой и социальными факторами, - отметил Тим Ларднер.

Поэтому необходима скоординированная политика между государствами и реализация конкретных проектов. Речь идёт не только об охране природы, но и о долгосрочной экономической стабильности.

Экологи подчёркивают, что значение Каспия для Казахстана особенно велико.

"Ежегодный экономический оборот Каспийского моря превышает триллионы долларов. Через него проходит логистика, товарооборот и транспортировка углеводородов между пятью государствами региона. К тому же месторождение Кашаган является важным источником дохода государственного бюджета", - отметил эксперт.

Снижение уровня моря негативно сказывается и на других странах. Обмеление Каспия приводит к значительным экономическим потерям для всех прикаспийских государств. Поскольку море является общим ресурсом, требуется принятие взаимовыгодных решений.

"Азербайджан ежегодно получает около 3,3 млрд долларов дохода от каспийских месторождений. Россия добывает около 300 тысяч тонн рыбы в год. В этом контексте снижение уровня моря напрямую угрожает работе портов, нефтегазовым проектам, продовольственной безопасности и доходам населения", - подчеркнул он.

Каспий - общая ответственность

По мнению экспертов, текущая ситуация в Каспийском море - это не просто природное явление, а проблема, требующая комплексного управления.

В последние годы мы наблюдаем снижение уровня моря, сокращение биоразнообразия и усиление антропогенного давления, - заявил координатор секретариата Тегеранской конвенции Махир Алиев.

По его словам, в рамках Тегеранской конвенции государства обязаны совместно решать эти проблемы, поскольку Каспий - общий ресурс, а его будущее зависит от согласованных действий всех стран.

