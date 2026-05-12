В Минсельхозе прокомментировали слухи о ящуре в Казахстане

В Казахстане среди сельскохозяйственных животных не зарегистрированы случаи ящура. Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин на брифинге после заседания Правительства, передает BAQ.KZ.

Вице-министр прокомментировал информацию, распространяемую в социальных сетях, и отметил, что ситуация находится под контролем.

"В соцсетях распространяются разные разговоры. Даже те, кто не разбирается в вопросе, стали “экспертами”. Всё, что происходит в соседних странах, у нас не зарегистрировано. Мы закрыли границу, чтобы не допустить распространения подобных инфекций среди животных. Транзит также закрыт. Никто не может ввезти через границу животноводческую продукцию. Что касается внутренней ситуации, мы проводим вакцинацию против 22 инфекций. Сейчас продолжается плановая вакцинация и соответствующая работа. В Казахстане случаи ящура не зарегистрированы ни среди сельскохозяйственных, ни среди диких животных. Мы держим ситуацию под контролем", - сказал Бердалин.

По его словам, за последний месяц по стране были взяты пробы в 477 населённых пунктах. Все результаты оказались отрицательными.

"Мы также проводим профилактические мероприятия против эмкара, ринотрахеита и даже туберкулёза. В целом раньше в стране регистрировалось 68 инфекционных заболеваний, сейчас их осталось 22", - отметил вице-министр.

Он также сообщил, что жители часто путают ящур с ринотрахеитом.

"Из 477 проб две дали положительный результат на ринотрахеит. В связи с этим мы приняли соответствующие меры. Эта инфекция похожа на ящур", - заключил Амангали Бердалин.

