В Минсельхозе рассказали, когда безопаснее всего есть арбузы
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Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в Правительстве, отвечая на вопросы журналистов, назвал безопасный сезон для употребления арбузов, передает BAQ.KZ.
По словам вице-министра, технология производства бахчевых культур включает четыре сезона: ранний урожай, выращенный под пленкой, средний, поздний и круглогодичные поставки из-за рубежа.
"Что касается производства у нас, то наиболее безопасным период с конца июля по сентябрь. Продукция созревает естественным образом, без применения различных добавок в виде удобрений и стимуляторов
Конечно, особенно детям, лучше воздержаться. Это мое мнение как эксперта", – сказал вице-министр.
Он отметил, что в то же время вся плодоовощная продукция, поступающая из-за рубежа, проходит контроль безопасности. С точки зрения фитосанитарных требований такая продукция считается безопасной.
Вместе с тем остается вопрос санитарно-эпидемиологического контроля.
При чрезмерном применении химических веществ их остаточное содержание в продукции может представлять опасность для здоровья граждан.
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