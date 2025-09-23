Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве ответил на вопрос корреспондент BAQ.KZ о мерах по минимизации потерь урожая.

По словам министра, в этом году уборочные работы охватывают 23,6 млн гектаров – на 300 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность составляет 15,2 центнера с гектара, уже намолочено 15,5 млн тонн зерна.

Сапаров подчеркнул, что для проведения уборки без потерь Правительством созданы все необходимые условия.

"Обеспечены горюче-смазочными материалами, техникой в лизинг, все элеваторы сегодня подготовлены", – сказал он.

Министр уточнил, что мощностей для хранения зерновых культур достаточно. Однако в условиях активной диверсификации – при увеличении посевов масличных и бобовых – потребность в дополнительных мощностях растёт. Поэтому с марта следующего года стартует программа по строительству, расширению и модернизации элеваторов именно для этих культур.

Кроме того, государство субсидирует закуп сушильных агрегатов на 30%.