  • 11 Августа, 17:05

В Минсельхозе сообщили о ситуации с заболеваемостью животных

Случай сибирской язвы у скота в Акмолинской области оперативно ликвидирован.

Сегодня, 16:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
unsplash Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
87
Фото: unsplash

Эпизоотическая ситуация в Казахстане остаётся стабильной, сообщили в Министерстве сельского хозяйства в ответ на запрос BAQ.KZ. По данным ведомства, благодаря своевременным профилактическим мерам число очагов заболеваний животных снизилось на 56,3%.

В 2025 году зарегистрирован один случай сибирской язвы у крупного рогатого скота на территории отгонного участка Кудуксай в Акмолинской области. Очаг был ликвидирован, проведены вынужденная вакцинация животных и дезинфекция территории.

В министерстве подчеркнули, что все необходимые мероприятия выполнены в полном объёме.

Самое читаемое

Наверх