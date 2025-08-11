Эпизоотическая ситуация в Казахстане остаётся стабильной, сообщили в Министерстве сельского хозяйства в ответ на запрос BAQ.KZ. По данным ведомства, благодаря своевременным профилактическим мерам число очагов заболеваний животных снизилось на 56,3%.

В 2025 году зарегистрирован один случай сибирской язвы у крупного рогатого скота на территории отгонного участка Кудуксай в Акмолинской области. Очаг был ликвидирован, проведены вынужденная вакцинация животных и дезинфекция территории.

В министерстве подчеркнули, что все необходимые мероприятия выполнены в полном объёме.