В Минсельхозе сообщили о ситуации с заболеваемостью животных
Случай сибирской язвы у скота в Акмолинской области оперативно ликвидирован.
Сегодня, 16:29
Сегодня, 16:29
Фото: unsplash
Эпизоотическая ситуация в Казахстане остаётся стабильной, сообщили в Министерстве сельского хозяйства в ответ на запрос BAQ.KZ. По данным ведомства, благодаря своевременным профилактическим мерам число очагов заболеваний животных снизилось на 56,3%.
В 2025 году зарегистрирован один случай сибирской язвы у крупного рогатого скота на территории отгонного участка Кудуксай в Акмолинской области. Очаг был ликвидирован, проведены вынужденная вакцинация животных и дезинфекция территории.
В министерстве подчеркнули, что все необходимые мероприятия выполнены в полном объёме.
