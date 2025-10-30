В Минске обсудили будущее Евразии: Казахстан призвал к единству и диалогу
В Минске прошла международная конференция по евразийской безопасности, собравшая экспертов, дипломатов и политиков из 48 стран, передает BAQ.KZ. Казахстан на форуме представил замминистра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев — и его выступление стало одним из самых заметных.
Конуспаев отметил, что в мире нарастает геополитическая турбулентность, и сейчас как никогда важно искать точки соприкосновения, а не поводы для конфронтации.
Наше видение дальнейшего развития региона – выстраивание в Евразии отношений по принципу "win-win", где гармонично сочетались бы интересы как внутренних, так и внешних игроков, — подчеркнул дипломат.
Он напомнил, что страна активно работает над сопряжением ключевых региональных инициатив — ЕАЭС, китайского проекта "Пояс и путь", а также направлений ШОС и АСЕАН. Главная цель — устойчивое развитие и доверие между партнёрами.
На полях конференции Конуспаев встретился с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Стороны обсудили двусторонние отношения и наметили планы будущих контактов. Атмосфера форума, по словам участников, напоминала не формальный саммит, а живой диалог о том, каким должен быть континент, где Восток и Запад встречаются не на линии разлома, а на мосту сотрудничества.
