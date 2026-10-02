В Минске прошло заседание ЕМПС под председательством Олжаса Бектенова
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В Минске под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова состоялось заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).
В рамках работы ЕМПС Президент Беларуси Александр Лукашенко провел коллективную встречу с главами делегаций стран ЕАЭС, государств-наблюдателей и председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Участники обсудили реализацию приоритетных задач, обозначенных главами государств ЕАЭС, а также вопросы внешней торговли, развития транспортной связанности и интеграционного сотрудничества.
В период председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза мы исходим из необходимости последовательной реализации ключевых задач, обозначенных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым в своем обращении к главам государств-членов. Нам предстоит рассмотреть ряд вопросов, касающихся внешней торговли ЕАЭС, транспортной связанности государств, а также отдельные вопросы, инициированные государствами-членами. Данные направления имеют важное значение для развития национальных экономик и повышения их конкурентоспособности. Рассчитываю, что итоги сегодняшней работы будут способствовать дальнейшему достижению целей и решению тех задач, которые стоят перед нашим Советом, — отметил Олжас Бектенов.
В узком формате участники также обсудили перечень приоритетных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и другие направления сотрудничества.
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