Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев в кулуарах Мажилиса прокомментировал поручение Президента о реформе футбольных клубов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, работа началась еще весной после Курултая в Боровом, где Глава государства впервые поднял этот вопрос. Тогда министерство совместно с Администрацией Президента разработало план мероприятий.

"Из 14 клубов премьер-лиги четыре уже прошли коммерциализацию. У них появились совладельцы – бизнес-структуры, готовые вкладывать собственные средства и разгружать бюджет", – отметил Жарасбаев.

Он подчеркнул, что в Послании Президент вновь акцентировал внимание на необходимости сокращения бюджетных вливаний в спорт и перехода к рыночным механизмам.

"Мы сейчас совместно с правительством и Администрацией Президента разрабатываем новую дорожную карту, в рамках которой планируем также продолжить эту работу по коммерциализации всех клубов. Работа эта достаточно сложная, скрупулезная, нужно искать заинтересованные бизнес-структуры, и я думаю, что мы с этой задачей будем работать совместно с акиматами", – пояснил вице-министр.

На уточняющий вопрос, чем отличается коммерциализация от приватизации, вице-министр отметил, что это смежные термины, которые предполагают сокращение бюджетных средств и передачу клубов в доверительное управление в бизнес-структуры.

Между тем Серик Жарасбаев отказался озвучивать конкретные сроки по приватизации всех клубов, сославшись на то, что окончательные рамки будут определены в общенациональном плане по реализации Послания.