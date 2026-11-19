В Казахстане решили объединить семь направлений фулл-контакт каратэ под одним руководством. Вместо нескольких отдельных организаций развитием этого вида спорта будет заниматься общая ассоциация. При этом каждое направление сохранит право голоса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Об изменениях на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

По его словам, в Казахстане действует принцип «один вид спорта – одна федерация». Это означает, что у одного вида спорта должна быть единая организация, которая отвечает за его развитие. Разные школы при этом могут продолжать работать как отдельные дисциплины внутри неё.

«Мы берем практику зарубежных стран. В прошлом году был принят закон, согласно которому «один вид спорта – одна федерация». Чтобы систематизировать работу, создана ассоциация и идет объединение всех этих видов в один. То есть будет одна ассоциация, а внутри – дисциплины», – пояснил министр.

Все семь направлений уже вошли в состав ассоциации. По словам Мырзабосынова, у каждого будет право голоса при принятии общих решений.

Когда ассоциация получит аккредитацию?

В 2026 году Национальная ассоциация фулл-контакт каратэ Казахстана получила официальное признание Национального олимпийского комитета как федерация по неолимпийскому виду спорта.

Следующий вопрос – аккредитация Министерства туризма и спорта. Её могут выдать в ближайшее время, если организация прошла все необходимые процедуры.

Подобное объединение происходит и на международном уровне. В 2019 году появилась Всемирная организация фулл-контакт каратэ (WFKO), которая объединяет разные школы, проводит совместные соревнования и работает над олимпийским признанием этого вида спорта.

В 2025 году WFKO организовала свой первый чемпионат мира, где встретились представители разных направлений каратэ.