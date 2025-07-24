В Минтранспорта Казахстана прокомментировали жалобу российских транспортных компаний
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Российские транспортные компании пожаловались на то, что с 2025 года им стало сложнее работать с Казахстаном. Об этом рассказал представитель ассоциации "АвтоГрузЭкс". В Министерстве транспорта Казахстана прокомментировали ситуацию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.
В Минтранспорта сообщили что при государственном регулировании международных автоперевозок Республика Казахстан твердо придерживается положений международных договоров, в том числе принятых в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
- Министерство транспорта Республики Казахстан на постоянной основе взаимодействует со странами-участницами ЕАЭС по вопросам развития международных перевозок. В частности, предметом обсуждения являются меры по снижению избыточных административных барьеров и обеспечению свободного передвижения грузов. В результате системной и выверенной работы наблюдается положительная динамика в росте объёмов грузоперевозок между странами региона, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время министерством проводится работа по актуализации подзаконных нормативных актов, регулирующих порядок доступа к осуществлению международных перевозок, с учётом требований рынка и интересов перевозчиков.
- Для выработки оптимальных решений указанные вопросы планируется обсудить на ближайшей встрече экспертов ЕАЭС, - добавили в Минтранспорта РК.
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