Российские транспортные компании пожаловались на то, что с 2025 года им стало сложнее работать с Казахстаном. Об этом рассказал представитель ассоциации "АвтоГрузЭкс". В Министерстве транспорта Казахстана прокомментировали ситуацию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Kazinform.

В Минтранспорта сообщили что при государственном регулировании международных автоперевозок Республика Казахстан твердо придерживается положений международных договоров, в том числе принятых в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

- Министерство транспорта Республики Казахстан на постоянной основе взаимодействует со странами-участницами ЕАЭС по вопросам развития международных перевозок. В частности, предметом обсуждения являются меры по снижению избыточных административных барьеров и обеспечению свободного передвижения грузов. В результате системной и выверенной работы наблюдается положительная динамика в росте объёмов грузоперевозок между странами региона, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время министерством проводится работа по актуализации подзаконных нормативных актов, регулирующих порядок доступа к осуществлению международных перевозок, с учётом требований рынка и интересов перевозчиков.