По данным Министерства труда, медианная заработная плата в Казахстане считается оптимальной для покрытия базовых потребностей граждан. В этом году она составила 316 тысяч 152 тенге. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты РК Аскарбек Ертаев, передаёт BAQ.KZ.

"Достаточно для потребностей человека заработная плата должна быть на уровне или выше медианной заработной платы. По итогам прошлого года это 285 тысяч тенге, а по итогам двух кварталов 2025 года — 316 тысяч 152 тенге. Это достаточный уровень зарплаты, на который может прожить человек"", — пояснил Ертаев.

Он отметил, что именно медианная заработная плата отражает реальный уровень дохода большинства граждан, в отличие от средней, которая может искажаться высокими зарплатами небольшой группы работников. На вопрос, почему при этом минимальная заработная плата в стране остаётся на уровне 85 тысяч тенге, Ертаев ответил, что этот показатель ежегодно пересматривается в рамках формирования республиканского бюджета.

"Согласно методике, ежегодно перед формированием проекта республиканского бюджета вносятся предложения по определению минимальной заработной платы", — отметил он.

По словам вице-министра, минимальная заработная плата — это гарантированный минимум, установленный для работников неквалифицированного труда.

"Это показатель, от которого ведутся дальнейшие расчёты. Но это не значит, что работник не имеет права на нормальные условия жизни. Повышая квалификацию, качество и сложность работы, он может получать более высокую оплату труда", — подчеркнул Ертаев.

Он также добавил, что казахстанцы могут бесплатно повысить квалификацию на портале enbek.kz, где сегодня доступно более 300 бесплатных курсов из более чем тысячи обучающих программ.