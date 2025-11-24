С января по октябрь 2025 года государственные пособия получили в среднем 846,5 тыс. многодетных семей и награждённых матерей. Общая сумма выплат составила 501,8 млрд тенге, передаёт BAQ.kz.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, наибольший объём приходится на многодетные семьи — 603 тыс. получателей получили 436,5 млрд тенге. Пособия награждённым матерям выплачены 243,4 тыс. женщин на сумму 65,2 млрд тенге.

Только в октябре 2025 года данные виды поддержки получили 835,2 тыс. человек. На эти цели направлено 52 млрд тенге:

пособия многодетным семьям получили 590 тыс. семей на сумму 45,4 млрд тенге;

выплаты награждённым матерям — 245,1 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге.

Кто может получать пособия

Пособие для многодетных семей назначается вне зависимости от дохода при наличии четырёх и более совместно проживающих детей или студентов очной формы до 23 лет.

Размер пособия в 2025 году составляет:

4 детей — 63 030 тенге (16,03 МРП);

5 детей — 78 798 тенге (20,04 МРП);

6 детей — 94 565 тенге (24,05 МРП);

7 детей — 110 332 тенге (28,06 МРП);

8 и более детей — дополнительно по 15 728 тенге (4 МРП) за каждого ребёнка.

Пособия для награждённых матерей

Выплаты назначаются женщинам, удостоенным подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", а также звания "Мать-героиня" и орденов "Материнская слава" I и II степени.

Размер ежемесячного пособия составляет:

25 165 тенге (6,40 МРП) — для награждённых "Күміс алқа";

29 097 тенге (7,40 МРП) — для обладательниц "Алтын алқа", "Мать-героиня" и орденов "Материнская слава".

Отмечается, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям с детьми повышены на 6,5%.