В Минтруда назвали размер выплат многодетным семьям на 2025 год
С января по октябрь 2025 года государственные пособия получили в среднем 846,5 тыс. многодетных семей и награждённых матерей. Общая сумма выплат составила 501,8 млрд тенге, передаёт BAQ.kz.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, наибольший объём приходится на многодетные семьи — 603 тыс. получателей получили 436,5 млрд тенге. Пособия награждённым матерям выплачены 243,4 тыс. женщин на сумму 65,2 млрд тенге.
Только в октябре 2025 года данные виды поддержки получили 835,2 тыс. человек. На эти цели направлено 52 млрд тенге:
- пособия многодетным семьям получили 590 тыс. семей на сумму 45,4 млрд тенге;
- выплаты награждённым матерям — 245,1 тыс. человек на сумму 6,6 млрд тенге.
Кто может получать пособия
Пособие для многодетных семей назначается вне зависимости от дохода при наличии четырёх и более совместно проживающих детей или студентов очной формы до 23 лет.
Размер пособия в 2025 году составляет:
- 4 детей — 63 030 тенге (16,03 МРП);
- 5 детей — 78 798 тенге (20,04 МРП);
- 6 детей — 94 565 тенге (24,05 МРП);
- 7 детей — 110 332 тенге (28,06 МРП);
- 8 и более детей — дополнительно по 15 728 тенге (4 МРП) за каждого ребёнка.
Пособия для награждённых матерей
Выплаты назначаются женщинам, удостоенным подвесок "Алтын алқа", "Күміс алқа", а также звания "Мать-героиня" и орденов "Материнская слава" I и II степени.
Размер ежемесячного пособия составляет:
- 25 165 тенге (6,40 МРП) — для награждённых "Күміс алқа";
- 29 097 тенге (7,40 МРП) — для обладательниц "Алтын алқа", "Мать-героиня" и орденов "Материнская слава".
Отмечается, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям с детьми повышены на 6,5%.
