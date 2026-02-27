В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошла встреча Министра Аскарбека Ертаева с участниками проекта «Талдау мектебі – Школа аналитики», сообщает BAQ.kz.

Главной темой стали вопросы формирования инклюзивного общества, внедрения новых подходов в социальной сфере и цифровизации услуг для лиц с инвалидностью.

Министр отметил выполнение Казахстаном обязательств по Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью и подчеркнул, что принятая в декабре 2024 года Концепция инклюзивной политики на 2025–2030 годы является логическим продолжением закреплённых в Социальном кодексе принципов равных возможностей.

Особое внимание уделили цифровизации медико-социальной экспертизы (МСЭ). В 2025 году заочный формат установления инвалидности применён для 113,1 тыс. граждан, сейчас тестируются технологии искусственного интеллекта для повышения прозрачности и объективности экспертных решений.

В формате открытого диалога эксперты обсудили трудоустройство, адаптацию на рабочих местах, автоматизацию квот для работодателей и роль внештатных советников акимов в продвижении инклюзивной повестки.

В завершение встречи Ертаев подчеркнул значимость работы Координационного совета по социальной защите лиц с инвалидностью и подтвердил готовность к тесному сотрудничеству с экспертным сообществом для выработки эффективных государственных решений.

Проект «Талдау мектебі – Школа аналитики», поддерживаемый Сенатом Парламента РК, направлен на повышение компетенций аналитиков, развитие критического мышления и стратегического анализа в управлении, социальных и гуманитарных сферах, СМИ и гражданском секторе.