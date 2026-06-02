В Минтруда объяснили, кого касается обязательный КАЗТЕСТ при получении гражданства

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на брифинге в Правительстве разъяснил требования по сдаче экзамена на знание государственного языка для кандасов, возвращающихся на историческую родину, передает BAQ.KZ.

Ранее депутат Мажилиса Мурат Абенов раскритиковал требование сдавать тест по казахскому. Он отметил, что многие кандасы, приезжающие из других стран, не знают кириллицу, поэтому для них экзамен становится серьезным барьером.

"Для чего прибывшим из-за рубежа гражданам необходимо проходить тестирование? Как его смогут пройти люди, не владеющие кириллицей?", - спросили журналисты министр.

Он пояснил, что требование касается не граждан, прибывающих из-за рубежа, а иностранных граждан, которые в перспективе планируют стать гражданами Республики Казахстан.

"Иностранные граждане, не знающие кириллицу, должны понимать, что в Казахстане она им в любом случае пригодится. Уже в первый день проживания в стране они столкнутся с этим вопросом", - дополнил ответ министр.

Он также подчеркнул, что КАЗТЕСТ, который был разработан для иммигрантов, приезжающих в Казахстан на постоянное место жительства, отличается от того КАЗТЕСТа, который сдают студенты, школьники, а также госслужащие.

"Национальный КАЗТЕСТ включает 160 заданий и состоит из четырех этапов. Для иностранных граждан мы сделали упрощенную версию. Она включает 60 заданий и проверяет только навыки аудирования и чтения. Я сам видел этот КАЗТЕСТ для иностранных граждан. 30 вопросов представлены в формате теста с четырьмя вариантами ответа, из которых нужно выбрать правильный. Еще 30 вопросов основаны на аудиозаписях. В целом мы постоянно мониторим ситуацию. Большинство иностранных граждан успешно проходят этот КАЗТЕСТ, поэтому никаких проблем здесь нет. Кроме того, КАЗТЕСТ не противоречит законодательству и соответствует ему", - сказал министр.

Что касается незнания кириллицы, то министр подчеркнул, что в Казахстане действуют центры обучения. В этих центра можно заранее пройти подготовку, а затем сдавать тестирование, подчеркнул министр.