По данным Министерства труда и социальной защиты населения, 76% организаций уже выплачивают зарплаты на уровне или выше медианного показателя. При этом с 2025 года ведомство планирует поэтапное повышение заработных плат — к 2030 году они должны достичь международных стандартов, рекомендуемых Международной организацией труда (МОТ). Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, сейчас в стране ведётся системная работа по обеспечению достойного уровня оплаты труда.

"Я отталкиваюсь от средней заработной платы. У нас заработная плата должна быть не менее медианной — не ниже или выше медианной заработной платы. Такая заработная плата обеспечит потребности гражданина на сегодняшний день", — отметил Ертаев.

По его словам, мониторинг проводится по 95 тысячам организаций, из которых 73 тысячи, или 76%, уже обеспечивают заработную плату на уровне или выше медианной.

"С остальными работа будет вестись. Мы планируем до 2030 года достичь заработной платы, как рекомендует Международная организация труда, — не ниже 50% индекса Кейтса. У нас сейчас 30%, поэтому будем поэтапно идти к показателю 50%", — подчеркнул Ертаев.

Он также добавил, что минимальная заработная плата будет ежегодно пересматриваться при формировании республиканского бюджета.