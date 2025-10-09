Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев прокомментировал вопросы, связанные с единой системой учёта трудовых договоров и случаями, когда работники числятся сразу на нескольких работах, передает BAQ.KZ.

"Работников, которые работают по совместительству, законодательство не запрещает. Главное, чтобы соблюдались 12 часов, предусмотренные Трудовым кодексом. Отдельного учёта таких работников мы не ведём", — пояснил Ертаев.

Он подчеркнул, что система учёта трудовых договоров создавалась не для выявления "мёртвых душ", а для защиты прав работников.

"Это информационная система, где работодатель обязан подгрузить трудовой договор. Она нужна, чтобы подтвердить, что с работником заключён договор, указаны условия труда и уровень зарплаты. Это защита его прав", — отметил Ертаев.

По его словам, сейчас в системе зарегистрировано около 4 миллионов трудовых договоров, при общем количестве 7,1 миллиона наёмных работников по стране.

"На моей практике фактов, когда человек не работал, но получал зарплату, не было. Если такие случаи выявляются, ими занимается государственная инспекция по труду", — добавил он.

Кроме того, Ертаев рассказал о внедрении с сентября 2024 года механизма регулирования платформенной занятости, который позволяет легализовать деятельность таксистов и работников онлайн-сервисов.

"Сейчас у нас есть дорожная карта по платформенной занятости. По ней ведётся работа: определяются операторы, налоговые механизмы, готовятся нормативные акты. Статистику по численности таких работников мы можем предоставить дополнительно", — уточнил он.