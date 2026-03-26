Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разъяснило порядок назначения социальных выплат гражданам, потерявшим работу, передает BAQ.kz.

Как работает система

В Казахстане система обязательного социального страхования действует с 2005 года и направлена на защиту граждан от социальных рисков, включая потерю работы.

В рамках этой системы безработным назначается специальная социальная выплата.

Как рассчитывается выплата

Размер пособия определяется индивидуально и зависит от дохода и стажа участия в системе.

При расчете учитывается средний ежемесячный доход за последние 24 месяца. Общая сумма дохода делится на 24, после чего применяется коэффициент 0,45. Далее используется дополнительный коэффициент в зависимости от стажа участия в системе.

Условия получения

Для назначения выплаты необходимо быть участником системы социального страхования, иметь не менее 6 месяцев социальных отчислений и зарегистрироваться в качестве безработного.

При этом причина увольнения значения не имеет — выплаты могут получать и те, кто уволился по собственному желанию.

Сроки выплат

Продолжительность получения пособия зависит от стажа участия в системе и может составлять от 1 до 6 месяцев.

По данным министерства, в 2025 году выплаты получили 354,2 тысячи человек на сумму 130,4 млрд тенге. В 2024 году помощь была оказана 293,6 тысячи граждан на сумму 88,3 млрд тенге.

Как оформить выплату

Зарегистрироваться в качестве безработного можно через портал egov.kz или в карьерном центре.

После регистрации гражданину приходит SMS, и при подтверждении выплата назначается автоматически.

Если сообщение не поступило, заявление можно подать через портал egov.kz, сайт enbek.kz, мобильные приложения банков или через ЦОН.

Контроль и возврат средств

В министерстве отмечают, что выплаты строго контролируются. В случае незаконного получения или переплаты средства подлежат возврату - добровольно или через суд.

В 2025 году было подано 1 366 исков на сумму более 166 млн тенге, из которых около 80 млн уже взыскано.

Когда выплаты прекращаются

Пособие прекращается, если гражданин устраивается на работу, начинает предпринимательскую деятельность или перестает числиться безработным.

Также получатель обязан уведомить о трудоустройстве в течение 5 рабочих дней.

Что важно знать

В Минтруда подчеркивают, что выплаты носят временный характер и предоставляются только тем гражданам, которые ранее делали социальные отчисления. При этом контроль за системой усилен, и незаконно полученные средства подлежат обязательному возврату.