Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана выступило с официальным разъяснением статьи 27 проекта новой Конституции, которая касается отпусков, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что заявление сделано "в связи с распространением в информационном пространстве некорректных трактовок статьи 27 проекта новой Конституции".

Так, в Минтруда заверяют, что "отсутствие слова «ежегодный» перед словом «отпуск» в тексте проекта новой Конституции не ограничивает права работников".

– Конституция закрепляет фундаментальное право на отдых, а механизмы его реализации (сроки, периодичность и оплата) неизменно регулируются Трудовым кодексом. Использование обобщающего понятия «отпуск» является юридически более точным. Оно охватывает все виды гарантированного отдыха: ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск, социальные и иные отпуска, предусмотренные законом, – говорится в сообщении.

В Минтруда подчеркивают, что обновление формулировки не отменяет ежегодные оплачиваемые отпуска.

– Все нормы Трудового кодекса РК продолжают действовать в полном объеме, включая минимальную продолжительность отпуска и запрет на его непредоставление, – говорится в сообщении.

Министерство также призывает граждан не полагаться на недостоверные сведения и ориентироваться исключительно на официальные источники информации.