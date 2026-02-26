В Минтруда РК опровергли рассылки о соцвыплате 432 тысяч тенге
В Министерстве труда и соцзащиты населения Казахстана прокомментировали рассылки в мессенджерах касательно соцвыплат, передает BAQ.KZ.
В ведомстве отметили, что распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о назначении в 2026 году единовременной выплаты в размере 432 500 тенге семьям с доходом ниже 232 тыс. тенге, а также лицам с определёнными заболеваниями, не соответствует действительности.
– Сообщаем, что подобная социальная выплата действующим законодательством не предусмотрена.
Обращаем внимание, что подобные рассылки нередко используются мошенниками с целью получения доступа к персональным данным граждан.
Официальные сведения о мерах государственной поддержки направляются исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414, а также публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов, – говорится в сообщении.
В Минтруда также напомнили, что распространение заведомо ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
