В Минцифры сделали заявление об утечках персональных данных в Казахстане

В 2026 году утечек персональных данных из информационных систем государственного сектора Казахстана не зафиксировано. Об этом заявил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Досжан Мусалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Ранее специалисты компании F6 сообщили, что за первое полугодие 2026 года на теневых ресурсах было зафиксировано 12 новых публикаций баз данных казахстанских организаций. Это столько же, сколько за весь 2025 год, и в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Комментируя эти сведения на брифинге в СЦК, вице-министр отметил, что ему неизвестен источник приведенной статистики. При этом он уточнил, что в государственном секторе в текущем году утечек не зафиксировано.

«Мне не совсем понятно, откуда взяли эту статистику. В этом году в госсекторе утечек не было. В целом в государственном секторе такие случаи происходят очень редко», – заявил Досжан Мусалиев.

По его словам, появляющиеся в интернете крупные массивы персональных данных не всегда являются результатом одной новой утечки. Иногда злоумышленники объединяют сведения из разных баз, которые могли накапливаться годами.

«Данные, о которых сообщается в новостях, могут годами накапливаться в разных базах или случайно оказываться в интернете. Затем их собирают, аккумулируют и создают одну большую базу. Поэтому я бы не сказал, что в госсекторе происходят крупные утечки», – пояснил вице-министр.

Он также рассказал, что для усиления защиты информационных систем принят закон о кибербезопасности, предусматривающий дополнительные требования к владельцам цифровых систем. Кроме того, государство усиливает последующий контроль и готовится внедрить систему управления рисками в этой сфере. При этом полностью исключить утечки невозможно из-за человеческого фактора.

«Человек может работать в организации и иметь доступ к определенной системе. Хакер может его обмануть, получить доступ к учетной записи и таким образом завладеть данными. Поэтому мы постоянно рекомендуем гражданам соблюдать требования цифровой безопасности», – отметил Досжан Мусалиев.

Следует учитывать, что статистика F6 касается казахстанских организаций в целом, тогда как приведенный ответ вице-министра относится непосредственно к государственному сектору.