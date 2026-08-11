В Минцифры прокомментировали сбой в Freedom Bank

Ситуация, возникшая в Freedom Bank, по предварительной оценке не связана со взломом или угрозой информационной и кибербезопасности. Речь может идти о технических проблемах внутреннего программного обеспечения. Об этом на брифинге после заседания Правительства сообщил первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин, передает BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналистов о ситуации в банке, Коняшкин отметил, что контрольные функции в банковском секторе относятся к компетенции Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Поэтому он обозначил свою оценку прежде всего с технической точки зрения и как пользователь банковских сервисов.

«Контрольные функции по банковскому сектору находятся в агентстве регулирования финансового рынка. Здесь я, наверное, больше могу дать позицию только не как вице-министр цифрового развития, но больше как сам пользователь банковского сегмента. Мы понимаем, что банки – это очень высоконагруженные приложения, в том числе с огромным количеством транзакций. Когда ты развиваешь свой продукт, в любом случае могут возникнуть какие-то нюансы, могут возникнуть какие-то моменты», – сказал Ростислав Коняшкин.

По его словам, за информационной безопасностью банковского сектора следят соответствующие отраслевые центры.

«Здесь, касательно обеспечения безопасности, есть отраслевые центры информационной безопасности, которые за этим смотрят. Насколько я технически понимаю, то, что произошло в банке, который вы назвали, то это не взлом, не риск информационной или кибербезопасности, это именно какие-то технические моменты с внутренним программным обеспечением. Я абсолютно уверен, что коллеги в ближайшее время это устранят», – отметил первый вице-министр.

На уточняющий вопрос о том, безопасно ли клиентам продолжать пользоваться банковскими приложениями и существует ли риск утечки персональных данных, Коняшкин ответил, что на данный момент таких рисков не видит.

«Та ситуация, которая в данный момент сложилась, я не вижу никаких рисков для утечки персональных данных. Когда мы говорим про банковский сегмент, в принципе, наша финтех-экосистема одна из лучших в мире», – заявил он.

По словам Коняшкина, развитию банковских цифровых сервисов способствовали в том числе интеграции с государственными системами и появление госуслуг в банковских мобильных приложениях.

«Мы должны это абсолютно четко признать, и здесь понятно, что большую роль в том числе сыграло и государство, обеспечивая необходимыми интеграциями, выводом государственных услуг в банковские мобильные приложения, подпитывая банковскую экосистему, чтобы банки могли создавать новые продукты с добавленной ценностью для наших граждан. И это касается не только самого функционала, это, по моему мнению, касается и качества работы наших банков, наших банковских мобильных приложений, и я абсолютно уверен, что мы, как пользователи, должны быть абсолютно спокойны с этим», – сказал Ростислав Коняшкин.

Он также выразил уверенность, что возникшие технические проблемы будут устранены в ближайшие дни.