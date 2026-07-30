В Минцифры рассказали об ответственности TikTok и YouTube за ИИ-контент во время выборов

Платформы TikTok, YouTube и другие цифровые сервисы, работающие в Казахстане, обязаны соблюдать требования национального законодательства, в том числе в части распространения контента, созданного с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Бахтияр Мухаметкалиев на экспертной встрече в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ), передает корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о том, распространяется ли ответственность за немаркированный ИИ-контент на крупные интернет-платформы, он отметил, что требования закона касаются как авторов материалов, так и цифровых сервисов, осуществляющих деятельность в стране.

«TikTok официально представлен в Казахстане. Что касается других платформ, они могут не иметь физического присутствия, однако как юридические лица также обязаны соблюдать требования законодательства. Одним из примеров является Binance, которая официально работает в Казахстане», – сказал Бахтияр Мухаметкалиев.

По его словам, регулирование искусственного интеллекта должно сохранять баланс между развитием новых технологий и обеспечением информационной безопасности.

Вице-министр отметил, что одной из наиболее серьезных проблем сегодня становится распространение дезинформации с использованием искусственного интеллекта.

«Дезинформация, создаваемая с применением искусственного интеллекта, становится все более разнообразной. Поэтому маркировка такого контента имеет важное значение не только во время избирательной кампании, но и в повседневной жизни граждан, где все чаще фиксируются случаи мошенничества с использованием ИИ», – подчеркнул он.

Также Бахтияр Мухаметкалиев сообщил, что в Казахстане продолжается формирование экосистемы искусственного интеллекта. По его словам, развитию отрасли способствуют активное развитие стартапов, создание благоприятных условий для технологических компаний, совершенствование законодательства и меры государственной поддержки.

Отвечая на вопрос о привлечении к ответственности за отсутствие маркировки ИИ-контента, вице-министр отметил, что соответствующие прецеденты уже существуют, однако пока они не носят массового характера.