Вице-министр туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев прокомментировал информацию о том, что олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова на протяжении его карьеры недостаточно поддерживало государство, передает BAQ.KZ.

После завоевания золотой медали на зимних Олимпийских играх в Италии в социальных сетях распространился пост отца фигуриста — Станислава Шайдорова. Он написал, что в 2021 году на подготовку спортсмена не было выделено денег. Семье приходилось самостоятельно решать бюрократические вопросы, в том числе визовые, а подготовка фигуриста, по его словам, в 2022 году велась за свой счёт.

В итоге из-за этих трудностей Михаил Шайдоров не смог получить визу во Францию, где в 2022 году проходил чемпионат мира.

"Я читал в публикациях такие заявления. При подготовке к международным стартам спортсмен может сталкиваться с теми или иными сложностями. На это должны реагировать все госорганы. Я, к сожалению, не могу сказать, кто конкретно в 2021 году должен был проконтролировать все эти вопросы. При возможности давайте выясним. В будущем такого не должно повторяться", — сказал вице-министр в беседе с корреспондентом BAQ.KZ в кулуарах Сената.

Он подчеркнул, что министерство всецело поддерживает национальные сборные страны. По его словам, в подобных ситуациях вопрос обычно оперативно отрабатывается совместно с миграционной службой либо Министерством иностранных дел.

Этот олимпийский цикл был на особом контроле министерства, утверждает вице-министр.

"Ранее на Олимпиаде не было завоёванных медалей, и это накладывало определённые обязательства. Мы провели ряд совещаний с федерациями и главными тренерами, чтобы сборная была полностью обеспечена всем необходимым. Думаю, все подтвердят, что наши спортсмены были обеспечены всем необходимым. Он был обеспечен всем, чтобы целенаправленно подготовиться и выступить на Олимпийских играх (Михаил Шайдоров — прим. редакции)", — добавил он.

Ранее вице-министр сообщил, что зарплата Михаила Шайдорова до Олимпиады составляла 1,5 млн тенге.

Напомним, 14 февраля Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на зимних Олимпийских играх Milano Cortina 2026 в Италии. Он набрал 291,58 балла по сумме короткой и произвольной программ, опередив японцев Юму Кагияму (серебро) и Шуна Сато (бронза). Эта победа стала исторической — первой олимпийской золотой медалью Казахстана в фигурном катании.