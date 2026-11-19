Блогеры вместо побед? Министр спорта высказался о результатах сборной Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признал, что результаты сборной Казахстана по футболу не устраивают ведомство. На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналисты также поинтересовались, зачем Казахстанская федерация футбола (КФФ) привлекает блогеров и сколько денег тратит на сотрудничество с ними, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Журналисты спросили главу ведомства, насколько оправданны расходы на продвижение футбола, если национальная команда не показывает ожидаемых результатов. В частности, прозвучал вопрос, не эффективнее ли повышать имидж казахстанского футбола победами на поле, а не сотрудничеством с блогерами.
Мырзабосынов не назвал сумму, которую КФФ могла потратить на блогеров в 2026 году, однако допустил, что такое сотрудничество может оплачиваться спонсорами.
«Если говорить отдельно о футболе, то сотрудничество с блогерами, если оно действительно ведётся, может финансироваться за счёт спонсорских средств. Что касается других видов спорта, то в этом году наши сборные показали около 20 исторических результатов в олимпийских видах спорта. При этом из бюджетных средств на привлечение блогеров деньги не выделяются», — ответил министр.
«Нас огорчает и не устраивает результат сборной»
Отдельно журналисты уточнили, довольны ли в министерстве выступлением национальной команды в Лиге наций.
«Конечно, нет. Нас огорчает и не устраивает результат сборной, которая заняла последнее место в своей группе Лиги наций. Нас также не устраивает ситуация с судейством во внутреннем чемпионате», — заявил Мырзабосынов.
По словам министра, казахстанскому футболу необходимы системные изменения. Федерация уже привлекала специалистов, анализировала проблемы и меняла главных тренеров, однако поиск эффективных решений продолжается.
«Здесь необходим системный подход и качественная аналитика. Федерация уже приглашала разных специалистов, анализировала ситуацию и меняла главных тренеров. Она продолжает искать способы улучшить положение. По итогам сезона мы также проанализируем недостатки и постараемся выстроить эффективный механизм работы», — отметил глава ведомства.
Одним из главных направлений работы он назвал развитие детского и молодёжного футбола.
По словам Мырзабосынова, федерация развивает футбольные академии и инфраструктуру. Сейчас в семи регионах Казахстана строятся стадионы.
Параллельно продолжается работа по коммерциализации футбольных клубов. Министр отметил, что частные инвесторы вкладывают собственные средства в развитие команд и спортивной инфраструктуры.
Самое читаемое
- Миллиарды без Хуанга: Nvidia удвоила выручку, но отказалась возвращать основателя
- Токаев взял ситуацию в «Самрук-Қазына» под контроль: Бектенов выступил с заявлением
- Автокредиты под 4%: почему программа не справляется со спросом
- Эффективная энергия ветра - Как Костанайская область решает проблему дефицита электричества с помощью зеленой энергетики
- В Казахстане пересмотрят правила казахского языка и подготовят 19 новых словарей