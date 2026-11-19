Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признал, что результаты сборной Казахстана по футболу не устраивают ведомство. На брифинге в Службе центральных коммуникаций журналисты также поинтересовались, зачем Казахстанская федерация футбола (КФФ) привлекает блогеров и сколько денег тратит на сотрудничество с ними, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты спросили главу ведомства, насколько оправданны расходы на продвижение футбола, если национальная команда не показывает ожидаемых результатов. В частности, прозвучал вопрос, не эффективнее ли повышать имидж казахстанского футбола победами на поле, а не сотрудничеством с блогерами.

Мырзабосынов не назвал сумму, которую КФФ могла потратить на блогеров в 2026 году, однако допустил, что такое сотрудничество может оплачиваться спонсорами.

«Если говорить отдельно о футболе, то сотрудничество с блогерами, если оно действительно ведётся, может финансироваться за счёт спонсорских средств. Что касается других видов спорта, то в этом году наши сборные показали около 20 исторических результатов в олимпийских видах спорта. При этом из бюджетных средств на привлечение блогеров деньги не выделяются», — ответил министр.

«Нас огорчает и не устраивает результат сборной»

Отдельно журналисты уточнили, довольны ли в министерстве выступлением национальной команды в Лиге наций.

«Конечно, нет. Нас огорчает и не устраивает результат сборной, которая заняла последнее место в своей группе Лиги наций. Нас также не устраивает ситуация с судейством во внутреннем чемпионате», — заявил Мырзабосынов.

По словам министра, казахстанскому футболу необходимы системные изменения. Федерация уже привлекала специалистов, анализировала проблемы и меняла главных тренеров, однако поиск эффективных решений продолжается.

«Здесь необходим системный подход и качественная аналитика. Федерация уже приглашала разных специалистов, анализировала ситуацию и меняла главных тренеров. Она продолжает искать способы улучшить положение. По итогам сезона мы также проанализируем недостатки и постараемся выстроить эффективный механизм работы», — отметил глава ведомства.

Одним из главных направлений работы он назвал развитие детского и молодёжного футбола.

По словам Мырзабосынова, федерация развивает футбольные академии и инфраструктуру. Сейчас в семи регионах Казахстана строятся стадионы.

Параллельно продолжается работа по коммерциализации футбольных клубов. Министр отметил, что частные инвесторы вкладывают собственные средства в развитие команд и спортивной инфраструктуры.