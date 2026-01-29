Исполняющий обязанности председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов прокомментировал цены на отдых в горнолыжном курорте Шымбулак, передает BAQ.KZ.

Ранее в социальных сетях пользователи предлагали ввести двойные тарифы на отдых на горнолыжном курорте Шымбулак. По их словам, цены на Шымбулаке продолжают расти и становятся всё менее доступными для большинства казахстанцев.

Нурбол Байжанов отметил, что рост цен на курорте можно объяснить рыночными механизмами: спрос влияет на предложение и, соответственно, на уровень цен, а предприниматели самостоятельно формируют ценовую политику.

При этом он подчеркнул, что задача государства заключается в развитии инфраструктуры, создании условий для развития бизнеса и формировании конкурентной среды, которая в перспективе способствует повышению качества услуг и их большей доступности.

"Сейчас в Алматинском регионе основной поток туристов едет на два крупных горнолыжных курорта — Шымбулак и Oi-Qaragai. По сути, таких объектов всего два. При этом пропускная способность Шымбулака, например, в среднем около 5 тысяч туристов в день, но сейчас наблюдается сверхнагрузка — более 10–15 тысяч человек в день. Это, во-первых, влияет на имидж, а во-вторых — на безопасность и комфорт пребывания туристов. Возможно, какие-то меры по регулированию потока являются вынужденными", - сказал спикер.

По его словам, со стороны государства планируется создать условия для расширения инфраструктуры: уже разработан комплексный план Алматинского горного кластера, предусматривающий развитие действующих курортных зон. По его оценке, эти меры позволят частично разгрузить текущий туристический поток и в перспективе сделают горнолыжный туризм более доступным и более организованным.